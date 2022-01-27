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Kar yağışı Yunanistan'da da hayatı olumsuz etkiledi: Başbakan Miçotakis özür diledi

Hafta başından bu yana Yunanistan'da da etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler mahsur kalmış, binlerce hanede elektrikler kesilmişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaşananlar için özür diledi.

27.01.2022 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan Başbakanı Miçotakis özür diledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis özür diledi
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yunanistan'da geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan şiddetli kar yağışının kaosa yol açmasının ardından hükümetten özür geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina'da ulaşımın felç olması ve binlerce sürücünün otoyolda mahsur bırakması nedeniyle özür diledi.

Miçotakis düzeltilmesi gereken hatalar ve eksikler olduğunu kabul ederek, "Attiki Odos'ta saatlerce acı çeken hemşerilerimizden kişisel ve samimi bir şekilde özür diliyorum" dedi.

Miçotakis, sorumluluğun Attiki otoyolu işletmesine ait olduğunu vurgularken, devlet yetkilileri arasındaki koordinasyonu da geliştirme sözü verdi.

"Bir Akdeniz ülkesinin altyapısının her zaman yoğun kar yağışına uyum sağlamadığı doğru" diyen Miçotakis, "Ancak, hükümetin henüz bu kadar fazla bir yoğunluktaki kar yağışına da hazır olmadığı doğru" ifadesini kullandı.

BİNLERCE HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Şiddetli kar fırtınasında Atina’nın Attiki Odos otoyolunda binlerce kişi mahsur kalmış, bazıları araçlarını terk edip havalimanına sığınmıştı. Ayrıca Atina’nın çoğu bölgesinde yaklaşık 3 bin hane 3 gün boyunca elektriksiz kaldı.

Hükümet okulların ve kamu binalarının kapalı olduğunu belirtirken, geçtiğimiz Salı günü ve bugün resmi tatil ilan edilmişti. Okulların da cuma gününe kadar kapatıldığı duyuruldu.

Yunanistan, şiddetli kar yağışı nedeniyle otoyolda mahsur kalan tüm sürücülere kişi başı 2 bin euro tazminat ödenmesine karar vermişti.

Yüzlerce yolcunun mahsur kaldığı otoyolu işleten şirketin CEO'su Bill M. Halkias'ın istifa ettiği açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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