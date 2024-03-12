Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etmeyi planlıyorum

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Yunan televizyon kanalı Skai TV'ye röportaj veren Miçotakis, "Türkiye'nin farklılıklarımıza rağmen samimi bir köprü kurabilmemiz için istekli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

6 YIL SONRA YUNANİSTAN'A TARİHİ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Yunanistan'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiş, 6 yıl sonra ilk kez Atina'yı ziyaret etmişti.

Yunanistan'da yapılan açıklamalarda iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmanın hedeflediğini belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke arasında görüş ayrılıklarının olmasının normal olduğunu dile getirerek, "Aynı denizi, coğrafyayı paylaşıyoruz. Bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok" ifadelerini kullanmıştı. Miçotakis ise açıklamasında ilişkilerin yeniden canlanacağını söyleyerek, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize sağlanacağını duyurmuştu.

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