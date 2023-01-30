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Yunanistan'a ait savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü

Giriş: 30.01.2023 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan'a ait savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü
Yunan savaş uçağı denize düştü
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AA

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu.

Pilotların düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdikleri aktarılan haberde, uçağın eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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