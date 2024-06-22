Yunan adası Hydra'da bir yattan atılan havaifişek yangına sebep oldu | Dış Haberler

Yunan adası Hydra'da bir yattan atılan havaifişek yangına sebep oldu | Dış Haberler

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Yerel saatle 22:45 sularında Yunan adası Hydra'nın Aziz Nikolas sahiline yakın bir yatta bulunan yolcular, havai fişek attı. Yolcuların havai fişek atması adada orman yangınına yol açtı.

Adadaki itfaiye yetkilileri yangının Hydra'nın yol altyapısı olmayan, özellikle ulaşılması zor bir bölgesinde başladığını, bu nedenle erişimin sınırlı olduğunu belirtti.

Yangının merkez üssünün kentsel yerleşim ve köyden uzak olduğu bildirilirken, itfaiyeciler yangına denizden müdahale etmek amacıyla Sahil Güvenlik gemilerini kullanarak bölgeye yaklaştı. Çok sayıda gönüllü itfaiyeci de alevleri kontrol altına alma ve daha iç kesimlere yayılmasını önleme çabalarına katıldı.

İtfaiye, asker ve gönüllülerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Havai fişek kullanımı Yunanistan'da kutlamalar sırasında popüler bir manzara. Kimin kullanabileceği ve nasıl kullanılabileceği konusundaki sınırlamalara rağmen, birçok yerli ve turist havai fişeklere kolayca ulaşabiliyor.