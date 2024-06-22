Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram tatili trafik kazaları can kaybı, acı bilanço | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 08:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban bayram tatili boyunca Trafik Polislerinin ve Jandarma Trafiğin, denetimlerine 24 saat esasına göre devam etiğini belirterek şu bilgileri verdi:

        DÜN 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        "Bayram tatilinin 7. günü (dün) 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede: 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 7 kişi yaralandı. 406 bin 165 araç denetlendi. 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemler yapıldı.

        7 GÜNDE CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİ

        Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

        "HIZ YAPMAYALIM" UYARISI

        Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Habertürk Anasayfa