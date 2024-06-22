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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban bayram tatili boyunca Trafik Polislerinin ve Jandarma Trafiğin, denetimlerine 24 saat esasına göre devam etiğini belirterek şu bilgileri verdi:

DÜN 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ "Bayram tatilinin 7. günü (dün) 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede: 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 7 kişi yaralandı. 406 bin 165 araç denetlendi. 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemler yapıldı.

7 GÜNDE CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİ Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"HIZ YAPMAYALIM" UYARISI Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun." ⛔️ Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.



Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede:

📍5️⃣9️⃣7️⃣ trafik kazası meydana geldi.

📍1️⃣3️⃣ kişi maalesef hayatını kaybetti.

📍1️⃣. 0️⃣0️⃣7️⃣… pic.twitter.com/Cwsl9by0bB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 22, 2024