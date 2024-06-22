Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaspçı emekli polis Avni Altuntaş'ı böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!

        İstanbul'da, özel bir firmada güvenlik müdürü olarak çalışan emekli polis memuru 46 yaşındaki Avşin Altuntaş, gaspçılar tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası yakalanan iki şüpheli tam anlamıyla suç makinesi çıktı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntülerine Habertürk ulaştı. Yakalanan iki gaspçı tutuklandı

        Giriş: 22.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, önceki gün sabah 05.00’de Bağcılar’da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, özel bir firmada güvenlik şefi olarak çalışan emekli polis memuru Avşin Altuntaş’ın (46) öldürülmesinin detayları ortaya çıktı.

        GASPÇI TARAFINDAN ATEŞ EDİLDİ

        Ortaya çıkan detaylara göre, inşaat firmasında güvenlik şefi olarak çalışan Avşin Altuntaş, olay akşamı iki güvenlik görevlisi ile birlikte aracın içinde iş yerinin önünde beklemeye başladı. İş yerinde yaşanacak herhangi bir hırsızlığa karşı önlem amaçlı bekleyen Altuntaş ve iki çalışana silahlı bir kişi yaklaştı. Şüpheli, araçta bulunanların cep telefonlarını silahla gasp ederek ayrıldı. Ayrılan şüpheli geri dönüp araçtakilere ateş açtı.

        EMEKLİ POLİS HAYATINI KAYBETTİ

        Açılan ateş sonucu emekli polis memuru Avni Altuntaş vuruldu. Gaspçı olay yerinden bir arkadaşıyla kaçarken, yaralanan Altuntaş hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan çalışmalarda, olay anına ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Ulaşılan görüntülerde saldırgan, Altuntaş ve iki çalışanın bulunduğu araca yaklaşıyor. Telefonları alan şüpheli olay yerinden ayrılırken, geri dönüp ateş açıyor. Ateş ettikten sonra şüpheli olay yerinden kaçıyor.

        2 GASPÇI OPERASYONLA YAKALANDI

        Yapılan saha çalışması sonucu saldırganın 23 yaşındaki Ekrem E. olduğu belirlendi. Gaspçının olay yerinden Fikret T. ile kaçtığı saptandı. Gaspçıların Bağcılar’da saklandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla 2 saldırgan, bir ruhsatsız silahla yakalandı.

        SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheliler suç makinası çıktı. Ekrem E.’nin çeşitli suçlardan 21 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan ikinci kişi Fikret T.'nin de 10 suç kaydı çıktı. İşlemlerin ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avni Altuntaş
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Habertürk Anasayfa