Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
İstanbul'da, özel bir firmada güvenlik müdürü olarak çalışan emekli polis memuru 46 yaşındaki Avşin Altuntaş, gaspçılar tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası yakalanan iki şüpheli tam anlamıyla suç makinesi çıktı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntülerine Habertürk ulaştı. Yakalanan iki gaspçı tutuklandı
İstanbul'da olay, önceki gün sabah 05.00’de Bağcılar’da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, özel bir firmada güvenlik şefi olarak çalışan emekli polis memuru Avşin Altuntaş’ın (46) öldürülmesinin detayları ortaya çıktı.
GASPÇI TARAFINDAN ATEŞ EDİLDİ
Ortaya çıkan detaylara göre, inşaat firmasında güvenlik şefi olarak çalışan Avşin Altuntaş, olay akşamı iki güvenlik görevlisi ile birlikte aracın içinde iş yerinin önünde beklemeye başladı. İş yerinde yaşanacak herhangi bir hırsızlığa karşı önlem amaçlı bekleyen Altuntaş ve iki çalışana silahlı bir kişi yaklaştı. Şüpheli, araçta bulunanların cep telefonlarını silahla gasp ederek ayrıldı. Ayrılan şüpheli geri dönüp araçtakilere ateş açtı.
EMEKLİ POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Açılan ateş sonucu emekli polis memuru Avni Altuntaş vuruldu. Gaspçı olay yerinden bir arkadaşıyla kaçarken, yaralanan Altuntaş hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yapılan çalışmalarda, olay anına ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Ulaşılan görüntülerde saldırgan, Altuntaş ve iki çalışanın bulunduğu araca yaklaşıyor. Telefonları alan şüpheli olay yerinden ayrılırken, geri dönüp ateş açıyor. Ateş ettikten sonra şüpheli olay yerinden kaçıyor.
2 GASPÇI OPERASYONLA YAKALANDI
Yapılan saha çalışması sonucu saldırganın 23 yaşındaki Ekrem E. olduğu belirlendi. Gaspçının olay yerinden Fikret T. ile kaçtığı saptandı. Gaspçıların Bağcılar’da saklandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla 2 saldırgan, bir ruhsatsız silahla yakalandı.
SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheliler suç makinası çıktı. Ekrem E.’nin çeşitli suçlardan 21 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan ikinci kişi Fikret T.'nin de 10 suç kaydı çıktı. İşlemlerin ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.