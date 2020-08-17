Evinizde pişireceğiniz yumuşacık, mis gibi kokan kokusuyla çocuklarınızı sofraya çekecek, harika bir tarif vereceğim sizlere. Akşamüstü çayın yanına çok yakışacak olan bu poğaçaları ikram etmek için hemen arkadaşlarınızı çağırın.
Yumuşak Poğaça Malzemeler:
- Yarım paket yaş maya
- 1 çay bardağı ılık süt
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı tozşeker
- 2 adet yumurta
- 4 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
Yumuşak Poğaça Yapılışı:
- İlkönce yoğurma kabının içine yaş mayayı alalım.
- Üzerine 1 çay bardağı ılık su ilave ederek mayanın aktifleşmesini sağlayalım.
- 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve yoğurdu ilave edin.
- 1 tatlı kaşığı tozşeker de katıp çırpma teliyle karıştıralım.
- Daha sonra 2 yumurtanın birisinin sarısını bir kenara ayırarak karışımın içine koyalım.
- Unumuzu eklemeden önce bu karışımım iyice karıştıralım.
- Daha sonra unun bir kısmını dökelim ve yoğuralım.
- Kalan unu da dökerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edelim.
- 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra yoğurmaya devam edelim.
- Hamurun mayalanması için üzerini kapatıp 30 dakika ılık bir ortamda bırakalım.
- Mayalanmış hamurumuzdan bezeler kopartarak şekil verelim.
- Arzu ederseniz içine peynir, kıyma vs. koyabilirsiniz.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde 160 derecede 30-35 dakika kadar pişirelim.
- Piştikten sonra ilk sıcaklığı geçince servise hazırdır.
- Afiyet olsun…
Püf Noktası:
- Kullanacağınız malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.
- Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
- Bunun için unu azar azar ilave edin.
- Hamurdan bezeler koparıp şekil verirken elinizi yağlayın ki yapışmasın.
- Tepsiye aralıklı dizin. Poğaçalarınız birbirine girmesin.
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