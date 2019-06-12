12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin, yumurta ihracatının yüzde 90'ının yapıldığı Irak'ın, Bağdat yönetiminin aldığı kararla yumurta alımını durdurması üreticiyi olumsuz etkiledi.
30 adetlik bir koli yumurtanın fiyatı zincir marketlerde 8 liraya, pazar ve bakkallarda 5-6 liraya geriledi.
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın mayıs ayının başından itibaren yumurtaya gümrük kapılarını kapattığını belirtti.
Yumurta üreticisinin zor durumda olduğunu bildiren Afyon, şunları kaydetti:
"Irak'a gönderilemeyen haftalık 250 tır (yaklaşık 100 milyon adet) yumurta mecburen iç piyasaya arz oldu. İç piyasa zaten arz-talep dengesini zor sağlamışken, bu arz, üreticinin yüzde 50 zararına sebep olmuştur. Yumurta üreticisi maliyeti 36 kuruş olan yumurtayı, 18-20 kuruşa dahi satamamaktadır. Sadece Irak'a gitmesi gerekip gidemeyen günlük 15 milyon, yasağın başladığı günden bu yana 600 milyon adet yumurta, piyasaya arz fazlalığı olarak yansımış ve tüm sektörün ekonomi dengelerini alt üst etmiştir. Irak kapısına alternatif bulma şansımız olmadığı için stokların ve üretimin daha fazla yıkımlara sebep olmaması için ithal ham maddeleri zararla yumurta ve gübreye çevirmekteyiz. "
Üretimin geçici olarak daraltılması gerektiğini vurgulayan Afyon, yaz aylarında talebe göre arz sağlanırsa, kalıcı planlamayla talebin artacağı aylar için alttan yetişen fazla sayıda hayvan varlığının bulunduğunu belirtti.
Üreticinin ayakta kalması için bazı talepleri olduğuna dikkati çeken Afyon, şu ifadeleri kullandı:
"Arz fazlalığına sebep olan üretimin daraltılması amacıyla 60 hafta üzeri hayvanların hızlı şekilde üretimden çekilmesini sağlamak için itlafına karar verilmesi ve bunu teşvik için hayvan başı 4-5 lira ödenek aktarılması sektörümüzü kurtaracaktır. Ziraat Bankası başta olmak üzere mevcut kredilerin faizsiz yapılandırılmasını istiyoruz. Ekonomik dar boğazdaki üreticiye kredi temin edilmeli. Sektörümüzün kurtulması, dolaylı olumsuz etkilerini kaldıracaktır. Yıllık 430 milyon dolar ihracat getirisi olan sektörün batışı, ülkemize zarar verecektir. Stratejik öneme haiz bu bereketli sektörün, yabancı sermayeye yem olmaması, devletimize aşırı yük olmayacak bedellere bağlıdır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!