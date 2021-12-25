Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi’nde bulunan Yumurtacı Cami, 1631 yılında yumurta satarak geçimini sağlayan Yumurtacı Mehmet Efendi tarafından inşa ettirildi.
İHA'nın haberine göre dönem dönem küçük tadilatlara sokulan cami hiç ağır hasar almadı.
Cami, bölgede büyük yıkıntılara sebep olan 1999 Gölcük Depremi’ni bile hafif hasarla atlattı.
Rivayetlere göre, 17 Ağustos 1999’da depremin gerçekleştiği saat olan 03.02’de duvar saati durdu.
Saat daha sonra da herhangi bir değişiklik yapılmadan günümüze kadar taşınarak duvarda tutulmaya devam ediliyor. Saat hala 03.02'yi gösteriyor.
Hiçbir ağır hasar almamış olan caminin mimari yapısında ise taş duvar olması dikkatleri çekiyor. Tavanı ahşap malzemeden yapılan Yumurtacı Cami, dikdörtgen şekliyle de göze çarpıyor. Küçük bir alana sahip olan 2 katlı caminin üst katında ise kadınlar mahfili yer alıyor.
"SATTIĞI YUMURTALARDAN ELDE ETTİĞİ KAZANÇLA YAPTIRMIŞ"
Hayatı boyunca Hacı Hasan Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Muharrem Tezer, küçüklüğünden beri caminin hikayesinin ilk kez duyanlar tarafından ilgi çektiğini söylerken, “Camiyi yapan kişi Yumurtacı Mehmet Efendi. Kendisi burada yumurta satarak geçinirmiş. Sattıklarından elde ettiği kazançla camiyi yaptırmış. Kabri de caminin bahçesinde. Dikdörtgen kare biçiminde yapılmış bu mabet. Duvarları taş, tavan kısmı ahşap. Bir de üst katta küçük bir kadınlar mahfili bulunuyor” dedi.
"AĞIR HASAR ALMAMIŞ"
Tezer, çocukluğunda caminin kapalı olduğunu ve küçük tadilatlar görmesinin ardından ibadete açıldığını vurguladı. Ayrıca caminin hiçbir ağır hasar almadığını da sözlerine ekleyen Tezer, “Cami çocukluğumuzda kapalıydı. Mahalle büyüklerimizden bazılarının ön ayak olmasıyla cami tekrar ibadete açıldı. Bir tamirat yapıldı ve o günden beri hizmet veriyor. Ara sıra tadilatlar yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu için bazen vakıflar tadilatlar yaptı. En son 1999 Gölcük Depremi’nde hafif hasar aldığı için tadilat yapıldı. Yani, Yumurtacı Mehmet Efendi tarafından yapıldığından beri ağır hasar almamış. Bakımsızlıktan dolayı ufak tefek tamiratlar olmuş” şeklinde konuştu.
Bahçede bulunan Osmanlıca yazılı mezar taşlarının da bir aralar duvar taşı olarak kullanıldığını sonradan tekrar mezar taşı işlevine döndürüldüğünü söyleyen Muharrem Tezer, “Yumurtacı Mehmet Efendi’nin kabri caminin bahçesinde. Oradaki mezar taşları Osmanlıca yazılı. Eski mahalle sakinlerinden de defnedilenler var. Bizim küçüklüğümüzde Osmanlıca yazılı mezar taşları caminin bahçesinden toplanıp Bağçeşme Mezarlığı’na götürüldü. Bir kısmı da cami duvarları örülürken duvar taşı yerine kullanılmış. Daha sonraki yıllarda duvar olarak örülen mezar taşları duvarın içinden çıkarılıp tekrar mezar taşı olarak cami bahçesine kondu” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!