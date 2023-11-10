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        Haberler Yaşam Yumurta sarısında kan lekesi neden olur? Kırmızı leke olan yumurta yemek zararlı mı? Yumurtada kan lekesi varsa yenir mi?

        Yumurta sarısında kan lekesi neden olur? Kırmızı leke olan yumurta yemek zararlı mı?

        Kahvaltı öğünlerinde sıklıkla tercih edilen yumurtanın içerisinde kırmızı lekeler görüldüğünde, tüketimi konusunda birçok kişi şüpheye düşebiliyor. Peki yumurtada neden kan lekesi olur ve tüketmek zararlı mıdır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 13:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:43
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        • 1

          Yumurtanın üzerinde bulunan kırmızı lekeler aslında kan lekesidir. Yumurta sarısının üzerinde bulunan kan damlacıkları, üreticiler tarafından kusur olarak görülse de bazı tavukların yumurtalama döngüsü sırasında doğal olarak gelişir.

        • 2

          KÜÇÜK KAN DAMARLARIDIR

          Yaygın bir inanışın aksine bu lekeler yumurtanın döllendiğini göstermez. Kan lekeleri, tavuğun yumurtalıklarındaki veya yumurtalık kanalındaki küçük kan damarlarının yırtılması sonucu oluşur. Bir tavuğun yumurtalıkları küçük kan damarlarıyla dolu olduğu için bazen yumurtlama işlemi sırasında bir tanesi kıralabilir.

        • 3

          DOĞRU PİŞİRİLDİĞİ SÜRECE YENMESİNDE SAKINCA YOKTUR

          Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı ve Yumurta Güvenliği Kurulu gibi kurumlara göre yumurta uygun şekilde pişirildiği sürece kan lekesi olan yumurtaların yenmesinde bir sakınca yoktur. Ancak kan lekesi içersin veya içermesin yumurtayı çiğ olarak tüketmek salmonella riskini artırır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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