Bugün sizler ile yumurta haşlama sürelerini paylaşmak istiyorum. Hepimiz yumurta haşlama yerken kimi alakok kimi ise rafadan sever. Bu yüzden yumurta haşlarken rafadan yapacağım diye katı yaptığımız hüsran ile sonuçlanan deneyimlerimiz vardır. Bir de evdekilerin kimi yumurtasını rafadan ister, kimi kayısı, kimi de katı hepsi birbirine karışır :) İşte bu nedenle yumurta haşlarken sürelerine tekrar bir bakalım derim. Siz ne dersiniz? Hadi başlayalım.
Yumurta Haşlamak İçin Gereken Malzemeler:
4 adet yumurta
Su
Tuz
Yumurta Haşlamanın Yapılışı:
Yumurtalarınızı alın.
Buzdolabından çıkardığınız yumurtaları bir güzel yıkayın.
Ilık çeşme suyu doldurduğunuz tencerede yumurtalarınızı bir süre bekletin.
Başka bir tencerede haşlama suyu kaynayınca tuzunu atın ve yumurtaları tek tek ve yavaşça ekleyin.
Bu sayede yumurtalarınız çatlamazlar.
Yumurtalar eklenince suyun kaynaması kesildi değil mi?
Tenceredeki su yumurtalarla beraber tekrar kaynamaya başlayınca haşlanma sürelerini belirleyelim.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
İstediğiniz kıvamda pişirebilirsiniz.
İstediğiniz süre sonunda tencereden bir kaşık yardımıyla alın.
Akan soğuk suyun altında hemen soğutun, kabuklarını soyun.
Haşlanılacak yumurta oda sıcaklığın da olursa şahane olur.
Oda ısısında ki yumurtanın kaynayan suya bırakılınca çatlama olasılığı daha azdır.
Yumurtanız oda ısısında değil ise benim gibi ılık suda birkaç dakika bekletebilirsiniz ya da yumurtanızı limon ile ovabilirsiniz limon bir nebzede olsa çatlama ihtimalini azaltacaktır.
Yumurtalarınızı kaynamış suya yavaşça bırakın ki çatlamasınlar.
Besin değerini kaybetmemesi için katı yumurtayı 12 dakikadan fazla haşlamayın.
Yumurta haşlanırken 4 dakika da beyazı, 12 dakikada ise tamamı pişer.
Taze yumurtanın kabuğu daha zor soyulur.
Köy yumurtalarının boyutları ve renkleri hepsinin ki birbirinden farklı farklıdır bir tornadan çıkmış gibi değildir irili ufaklıdır.
Köy yumurtaları benekli, açık kahve rengi, kirli beyaz gibi olur.
Lekesiz süt beyaz ya da çok koyu kahverengi pek olmaz.
Köy yumurtasını bakınca bile kolayca ayırt edebilirsiniz.
Aynı yumurtanın altı ve üstü bile farklı tonlar da altı düz üstü çilli gibi bile olabilir.
Yumurtalarınızın taze olup olmadığından şüpheleniyorsanız, yarım litre suya 50 gr tuz koyun ve karıştırın.
Eğer yumurta dibe çöküyorsa tazedir.
Yüzeyde kalıyorsa bayattır.
Haşlayacağınız yumurtaları aynı anda kaynayan suya bırakın.
Dakikası geleni bir kaşıkla alıp soğutun.
İstediğiniz kıvamlar için haşlama süreleri aşağıdadır.
Cıcık 3 dakika
Rafadan 4 dakika
Kayısı 6 dakika
Katı 11 dakika şeklinde haşladım.
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