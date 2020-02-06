YULAFLI OMLET KAÇ KALORİDİR?

Bir kişilik tek yumurta ile yapılan yulaflı omlet yaklaşık 209 kaloridir. Ayrıca yulaflı omletin yağ oranı da 13,4'tür.

YULAFLI OMLET TARİFİ

Yulaflı omlet malzemeleri;

2 yemek kaşığı sade yulaf

4 yemek kaşığı yağsız lor peyniri

2 yumurta

2 yemek kaşığı süt

Tane karabiber

4,5 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yulaflı omlet nasıl yapılır?

Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine yulaf ve sütü ekleyip iyice çırpın. Son olarak lor peyniri de ekleyip çırpmaya devam edin. Yapışmaz tavada yağsız olarak yapabilirsiniz ya da bir damla zeytinyağı kullanabilirsiniz. Isınan tavanıza omletinizi yerleştirin. Üzerine kapak kapatabilirsiniz. Ardından pişen omletinizi ters çevirin. Üzerine karabiber serpin. Sporcu omletinizin iki tarafı da pişince servis tabağına alıp maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...