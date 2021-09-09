ABD genelinde yakından izlenen Theranos davası

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Guardian'dan Kari Paul'un aktardığı habere göre, ABD'nin California eyaletinde bulunan San Jose bölgesinde çarşamba günü başlayan dava kapsamında gözden düşmüş milyoner CEO, “dolandırıcılık, para kazanmak için yalan söylemek ve hile yapmak"la suçlanıyor.

ABD'nin yakından izlediği dolandırıcılık duruşmasının ise 15 hafta sürmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Zamanında bir dizi derginin kapakları süsleyen Holmes, kendini kadın bir girişimci olarak tanıttı. 19 yaşında Stanford Üniversitesi'ni bırakan ve Steve Jobs’un görününümüne benzer bir şekilde medyada yüksek görünüm sergileyen Holmes, girişimci dünyasının yıldızı olarak görünüm sergiledi.

ABD’de en büyük ikinci eczane mağazası zinciri olarak bilinen Wallgreens’te kan testi şirketinin testleri yapıldı.

"Tıbbi testlerde devrim yaratmaya hazır olmakla piyasalara giren kan testi şirketi" ise şimdi sahtekarlık iddialarının ana gündeminde.

Oysa Holmes’un şirketi, Silikon Vadisi’nin gözlerini kamaştırmıştı. Savcılar, Holmes eski iş ortağı ve sevgilisi Ramesh Sunny Balwani'nin şirketin testleri ticari olarak kullanıma sunmaya başladığında, yatırımcıları dolandırdığını ve hastaları aldattığını savundu.

Savcılar özellikle şirketin kurucu ismi Elizabeth Holmes’un ve onun medyadaki görünümünün Theranos şirketinin imajı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Guardian, erken mahkeme dosyalarıysa gözden düşmüş CEO'nun avukatlarının, eski iş ortağı ve aynı zamanda sevgili olan isim Ramesh Sunny Balwani'ni kendisini kandırdığına dair savunma yolunu tercih edebileceğini ve aynı zamanda Holmes’un bunu kanıtlayabileceğini gösterdiğini yazdı.

Yılan hikâyesine dönen davada eski iş ortağı ve eski sevgilisi Ramesh Sunny Balwani ise bu iddiaları şiddetle reddediyor.

Holmes’un mahkemeye eski iş ortağı ve sevgilisi hakkında aramalar, mesajlaşmalar ve fiziksel şiddet unsurları içeren dosyayı sunduğu biliniyor.

Dava pandemi ve Elizabeth Holmes’un hamileliği nedeniyle ertelenmişti. Elizabeth Holmes, otel varisi Billy Evans ile evli ve bir çocukları bulunuyor.

ABD'deki en ciddi dolandırıcılık suçlamalarından biri olan davada, savcıların, Holmes'un dolandırıcılık niyetiyle davrandığını kanıtlaması gerekiyor. Bu da 12 kişilik jürinin oy birliği ile "müşterileri ve yatırımcıları" dolandırmakla suçlu bulunması gerektiği anlamına geliyor.