Yüksel Yıldırım: Bunun devamı gelecek

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Kimse bize inanmıyordu ve şans vermiyordu. "Samsunspor'un ne işi var, yenilecek, elenecek" deniyordu. Böyle düşünenlere kapak olsun. Burada bir efsane yaratıyoruz! Bugün herkes izledi Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu izledi. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra Avrupa'dayız. Evimizde ilk maç ve net bir skorla kazandık. Bunun devamı gelecek. İnşallah bir sonraki maçı da kazasız geçirirsek, bir üst turu garantilemiş olacağız. Bir hedefimiz var. Onun için bu kadroyu kurduk." dedi.

REKLAM advertisement1

Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Ülkemize 9 puan kazandırdık 3 takım. İnanılmaz mutluyuz. 1-0 olsun bizim olsun diyordum, 1-0'a razıydım. Dinamo Kiev gibi bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Yıllardır Avrupa'da oynuyorlar. Bir önceki maç Legia Varşova'ydı. İlk iki maçımız çok zordu. Gol yemedik ve 4 gol attık. Ben ve yönetim ekibim doğru yapıyoruz demek ki. Oyuncular da inanılmaz bir aile oldular. Kulüpte inanılmaz bir hava var. Maç öncesi oyuncularla görüştüm. Gerekeni yapacaklarını söylediler. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarıma teşekkür ediyorum. Sayı azdı ama 30 bin kişiyi aratmayacak destek vardı. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ" Yüksel Yıldırım, "Tüm Türk insanı mutlu. 3 maçta Türkiye destekçisi olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sevindik, bugün de Samsunspor. Avrupa'da hangi takım oynarsa, ben Türk takımını desteklerim. Öyle de olacak. Umarım insanlar da Samsunspor'u severler ve desteklerler. Güzel şeyler yaparız. Her şey iyi gidiyor. Umarım ligde de Rizespor karşısında bir aksilik yaşamayız. Ligde de iddialı konuma gelmek istiyoruz. İki kulvarda da sonuna kadar gideceğiz." sözlerini sarf etti. "BİZİM SORUNUMUZ OLMAZ" Yıldırım, "Samsunspor'un TFF ile MHK ile problemi olmaz. Bazen canımız yanıyor, kızıyoruz ama tatlı sert serzenişlerimiz oluyor. Diğer kulüpler gibi kötü konuşmuyoruz ama mesajımızı veriyoruz. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum." dedi.