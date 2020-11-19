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Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un operatörlüğündeki canlı yayın programında gazeteci Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, görevinden affını dileyerek istifa eden Berat Albayrak ile ilgili iddialara cevap verdi. İstifa meselesinde rolü olduğuna dair haberleri kesin bir dille yalanlayan Arınç ''İki iddiada külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti Milletvekili ayrılır’ demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik" açıklamasını yaptı.

Arınç şöyle konuştu:

Kanal 42'deki konuşmam tabiatıma uygun bir konuşmadır. Bana soru sorulduğunda topu taca atmam, doğru cevap vermeye çalışırım. Arkadaşlarımız doğrudan 'ekonomide sıkıntılar var mı,bu işin sonu nereye varacak' diye sorduklarında 'böyle bir şey yoktur' diyemem. Arkasından da dedim ki 'bu bir sıkıntıdır ama krize dönüşmemiştir'. 'Hayır ekonomik sıkıntı yoktur, psikolojiktir' bunu başkaları söylese de ben bunu söyleyemem. Naci Ağbal'la bazı ortak noktalarımızı görmüştüm. Ben kendisine güvenirim, maliye kökenlidir. Hazine kökenli olmaması bazıları tarafından dezavantajlı olarak görülmüşse de çok iyi bir bürokrattır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan arkadaşımız görev insanıdır, DPT kökenlidir. O da bildiği doğruları sonuna kadar takip eden bir arkadaşımızdır. İkisinin de faydalı olacağını düşünüyorum.

"KÜLLİYEN YALAN! BÖYLE BİR ŞEY YOKTUR"

İki iddia var, ikisinin de doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi ben demişim ki, 'eğer bu böyle devam edecek olursa AK Parti'den 30-40 milletvekili ayrılacak, filan partiye gidecekler'. Sayın Cumhurbaşkanı çok üzülmüş, sayın Süleyman Soylu'ya 'bunu bir araştır' demiş, külliyen yalan! Böyle bir şey olmadı. İkinci konuyu bir gazeteci yazdı, kendisini uyarmışım. Şunu rahatlıkla söyleyeyim, istişare kurulunda bu tür konular isim zikredilerek konuşulmaz, bu edebe aykırıdır. Biz 6 kişiyiz. Allah Yıldırım Akbulut'a şifalar versin. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Kesinlikle onu bir köşeye çekerek böyle böyle demedim. Sizi şerefimle, edebimle temin ederim. Bu iddialar kesinlikle doğru değil.

"DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCE ZİHNİYETTE BEKLİYORUM"

Ben kendim gibi biliyorum ki Tayyip Bey de adalet istiyor. Hukuktan ayrılmayın dedi. Bunu hepimiz önemseyelim lütfen. Değişikliği önce zihniyette bekliyorum. Bir hakim elindeki kanunu özgürlükçü, demokrat bir anlayışla yorumlarsa farklı karar verir, sıkı güvenlikçi bir düşünceyle, elinde çekiç var herkesi çivi gibi görüyorsa başka türlü karar verecektir. Artık adaleti yüksek sesle istiyoruz. Bu kararı veren insanlar sorumluluk alsınlar. Ergenekon davaları da böyleydi, şimdi o hakim ve savcıların nerede ve hangi durumda olduğuna bakın lütfen.

"KORONA SÜRECİNDE DEMİRTAŞ'IN KİTABINI OKUDUM"

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuşan Bülent Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

Arınç şöyle konuştu:

Selahatti Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben corona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek.

"KAVALA'NIN TUTUKLU KALMASINA HAYRET EDİYORUM"

Osman Kavala ile ilgili bir soru üzerine görüşlerini açıklayan Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Osman Kavala 2017'den beri 3 buçuk yıldır tutuklu. Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım.