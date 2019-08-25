Yüksek ateş nasıl düşürülür?

Vücut ısısının normalden daha yüksek bir seviyeye çıkmasıyla oluşan yüksek ateş, özellikle çocuk yaşlarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Pek çok anne-baba, yüksek ateş karşısında nasıl önlem alacaklarını araştırıyor. İşte yüksek ateş ile ilgili kritik bilgiler...

ATEŞ NEDİR?

Vucüt sıcaklığının normalin üstünde kabul edilebilecek seviyelere yükselmesine ateş denir. Aslında yüksek vücut ısısı veya ateş, bağışıklık sistemimizin bir enfeksiyonla savaşmak için kullandığı yollardandır. Genellikle vücut ısısındaki artış, bireyin bir enfeksiyonu çözmesine yardımcı olur.

YETİŞKİNLERDE YÜKSEK ATEŞ DEĞERLERİ NEDİR?

- Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38 C ve üzeri,

- Ağızdan ölçüm: 37,8 C ve üzeri,

- Koltuk altından ölçüm: 37,2 C ve üzeri.

ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞ DEĞERLERİ NEDİR?

- Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38,1 C ve üzeri,

- Ağızdan ölçüm: 37,6 C ve üzeri,

- Koltuk altından ölçüm: 37,4 C ve üzeri.

YÜKSEK ATEŞ NEDENLERİ NELERDİR?

Vücutta oluşan bir enfeksiyon ya da bir hastalık sonucu, bağışıklık sistemi tepki gösterir ve beynin hipotalamus adlı bölgesi vücut ısısını yükselterek hastalığa neden olan organizmaları öldürmeye çalışır. Ancak, normalden çok fazla yükseldiği durumlarda tehlikeli hale gelebilir. Yüksek ateşin nedenleri şunlardır:

- Virüsler,

- Bakteriyel enfeksiyonlar,

- Güneş çarpması,

- Kulak enfeksiyonu,

- Soğuk algınlığı ve grip,

- Zatürre,

- İdrar yolları enfeksiyonu,

- Romatoid artrit gibi bazı iltihaplanmalar,

- Kanser,

- Antibiyotikler ya da bazı ilaçlar,

- Difteri, tetanos gibi bazı aşılar,

- Lupus,

- İnflamatuar bağırsak hastalığı,

- Kan pıhtısı,

- Uyuşturucu kullanımı,

- Çocuklarda diş çıkarma,

- Gıda zehirlenmesi.

YÜKESK ATEŞ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Acil olarak tıbbi yardım gereken belirtiler şunlardır:

- Titreme, ürperme, kasılma,

- Kaslarda ve eklemlerde ağrı,

- Baş ağrısı,

- Aşırı terleme ya da aralıklarla soğuk soğuk terleme,

- Kalp hızında artış, çarpıntı,

- Yüzde kızarıklık,

- Baygınlık hissi,

- Baş dönmesi,

- Güçsüzlük,

- İştah kaybı,

- Çocuklarda ve bebeklerde sinirlilik huysuzluk hali,

- Çocuklarda kulak ağrısı, kusma, ishal,

- Çok yüksek ateş durumunda halüsinasyon, kafa karışıklığı.

YÜSEK ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Ateş yüksekliği çok fazla değilse doktor ilaç önermeyebilir. Ateşin hafif yükselmesi mikropları öldürerek hastalığın iyileşmesini de sağlayacaktır.

ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞ TEDAVİSİ

6 aylıktan büyük çocuklarda hafif yüksek ateş görüldüyse, yani 38.3 derece altında ise, hasta veya düşkün görünmüyorsa, uykulu veya huzursuz değilse, süregelen başka bir rahatsızlığı veya ateşli havale öyküsü yoksa, yemesi, uykusu, oyun oynaması olumsuz etkilenmediyse doktora götürme öncesinde şunlar yapılabilir:

- Serin bir ortamda tutun,

- Hafif giysiler giymiş olmasına dikkat edin,

- Su, sulandırılmış meyve suları gibi sıvılar içmesi için teşvik edin,

- Çok hareket edip yorulmamasını sağlayın,

- Ateş düşürücü verebilirsiniz.

SU VE BEZ İLE ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

- Bu işlem için kesinlikle soğuk su kullanmayın veya soğuk duş yaptırmayın. Bu çocukta üşüme ve titremeye yol açarak ateşin daha da yükselmesine neden olur.

- Suya alkol eklemeyin veya cildini alkolle silmeyin, ciltten emilim ile ciddi yan etkilere yol açabilir.

- Çocuğunuzun ateşini hızla düşürmeye çalışmayın, Bu ateşin tekrar ve daha fazla yükselmesine yol açabilir.

- Çocuğunuz 6 aylıktan küçükse ve ateşi 38.3 derecenin üzerindeyse, hasta veya düşkün görünüyorsa, uykulu veya huzursuz ise, süregelen başka bir rahatsızlığı veya ateşli havale öyküsü varsa, yemesi, uykusu, oyun oynaması olumsuz etkilendiyse hemen doktora götürmek gerekiyor. Bu sırada da ılık su uygulaması yapılabilir ve ateş düşürücü verilebilir.