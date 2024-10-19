Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş Fibabanka: 72-86 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-72 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-72 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 3, Cooper 7, Tyler Cook 26, Bleijenbergh 7, McLemore 19, Arca Tüloğlu 2, Shittu, Lomazs 8, Ayberk Olmaz,
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Needham 11, Berk Uğurlu 11, Sleva 20, Terry 13, Allman 8, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan, Martin 6,
1. Periyot: 15-12
Devre: 31-34
3. Periyot: 48-58
Beş faulle oyundan çıkan: 35.72 Terry (Beşiktaş Fibabanka)