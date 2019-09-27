27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray ve Antalyaspor karşısında 2-0'lık galibiyetlerle başladığı Süper Lig'de Göztepe ile golsüz, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta da Konyaspor'a 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor, 5 haftada yediği 2 golle ligin en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor.
Geçen sezon 1. Lig'de yakaladığı başarılı performansını devam ettiren Ege temsilcisinin teknik direktörü Yücel İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının Süper Lig'de en iyi şekilde mücadele etmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.
Takım savunmasını ve birlikte hareket etmeyi güzel başardıklarını anlatan İldiz, "Az gol atan bir takım değiliz. Çok pozisyona giriyoruz. Son maçta da çok pozisyona girdik. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olacağız. Genel olarak Konyaspor maçının ikinci yarısı haricinde takımın performansından memnunum. Takım savunması, birlikte oynamak ve yardımlaşmak çok önemli." dedi.
Takımda eksikliklerin olduğunu ve her geçen gün üzerine katarak devam ettiklerini anlatan İldiz, şöyle konuştu:
"Ne kadar birlikte oynar ve uyum sağlarsak o kadar az gol yeriz. Bundan sonra daha da az gol yememiz lazım. Az pozisyon verip biraz daha pozisyonlara girmemiz lazım. Az gol yemek çok güzel bir şey. Bunu daha iyileştirmeye ve attığımız gol sayısını da artırmaya çalışacağız. Genel olarak kamuoyunun oynadığımız futboldan memnun olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar oynadığımız futbolun üzerine koymak ve bunu skora yansıtmak istiyoruz."
"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
İldiz, seyirciye zevk veren, mücadeleci, güzellikleri bozmayan ve futbolun değerlerine değer katan bir Denizlispor izlettirmeye gayret ettiklerine dikkati çekti.
Kendi oyunlarını sahaya yansıtmak üzere çalıştıklarını anlatan İldiz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Her maçın kendine göre bir kazanma yüzdesi vardır. Futbol adına bütün savaş ve mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu bizi nereye götürür sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Ama doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Camia olarak bir bütünlük içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizi hem daha iyi yerlere götürecek hem de bize daha çok sorumluluk ve enerji katacak." diye konuştu.
Takımdaki genç ve tecrübeleri oyuncuların çok iyi iletişim kurduklarını da aktaran İldiz, hafta sonu Kasımpaşa karşısında şehri en iyi şekilde temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!