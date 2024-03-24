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        Haberler Gündem Politika YSK’nın yerel seçim takvimi işliyor: 29 Mart’ta pusula, zarf ve mühürlerin teslimi tamamlanacak- Güncel haberler

        YSK’nın yerel seçim takvimi işliyor: 29 Mart’ta pusula, zarf ve mühürlerin teslimi tamamlanacak

        Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerine yönelik takvimi işlemeye devam ediyor. Seçmen bilgi kağıtlarının 29 Şubat'ta başlayan dağıtım süreci sona erdi. 21 Mart'ta başlayan propaganda ve bazı seçim yasakları ise sürüyor. İşte YSK'nın seçim takviminin detayları

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.03.2024 - 17:22 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:24
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        YSK'nın yerel seçim takvimi işliyor
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        Türkiye adım adım yerel seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi de işliyor. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süreci tamamlandı. Seçim takvimine göre; 21 Mart perşembe günü başlayan propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 30 Mart cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

        25 Mart’ta seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlıklarına başlanacak. Zarf, pusula ve mühür gibi araç ve gereçler, 29 Mart’ta sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Aynı gün sandık görevlilerinin eğitim süreçleri sona erecek. 28 Mart’ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

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        SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

        25 Mart'ta seçim araç ve gereçlerinin hazırlık süreci başlayacak. 28 Mart'ta tutuklu ve hükümlülere ilişkin listeler kesinleşecek. 29 Mart'ta sandık görevlilerinin eğitim süreci sona erecek. 29 Mart'ta malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi gerçekleşecek. 30 Mart'ta adayların propagandaları için son gün olacak. 31 Mart'ta seçim yasakları sona erecek.

        Yerel seçimde, 1 milyon 32 bin 610'u ilk kez olmak üzere toplam 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. 34 siyasi parti adayının yarışacağı seçimde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. 32 ilde 07.00'de başlayacak oy kullanma işlemi 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında seçmen oyunu kullanabilecek.

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