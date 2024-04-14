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        Haberler Gündem Politika YSK'dan 2 il, 6 ilçe ve 3 belde için karar

        YSK'dan 2 il, 6 ilçe ve 3 belde için karar

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı veya mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:19
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        2 il, 6 ilçe ve 3 belde için karar
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        Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin il seçim kurulları kararlarına yönelik itirazları karara bağladı.

        Alınan bilgiye göre AK Parti'nin Gümüşhane'de, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali talebi ile Ağrı'da oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.

        YSK, CHP'nin Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de kabul etmedi.

        MHP'nin Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da reddedildi.

        Kurul, İYİ Parti'nin Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.

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        #YSK
        #Yerel seçim
        #Son dakika haberler
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