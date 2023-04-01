Habertürk Ankara

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in “sigorta hakemi” olmasına özel bir yönetmelik değişikliği yapılacağı iddia edildi. Ancak; YSK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yener’in “sigorta hakemi” olma gibi talebi bulunmadığı belirtildi. Yener’in Yargıtay’ın sigorta uyuşmazlıklarına bakan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi olması nedeniyle doğal olarak “sigorta hakemi” statüsü elde edeceği belirtildi.

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, yapılacak bir özel yönetmelik değişikliği ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'e “sigorta hakemi” statüsü verileceği ifade edildi. Habertürk söz konusu iddiayı YSK kaynaklarına sordu.

Kaynaklar; Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in aynı zamanda Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi olduğunu anımsattı. “İş kazaları ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat ve rucü” davalarına Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin baktığı ifade edildi. Bu tür maddi ve manevi tazminat davalarının iş kazası ve trafik kazalarından doğduğu, dolayısıyla davanın taraflar arasında sigorta kuruluşlarının da olduğu vurgulandı. Bu tür davalarda; Türk Borçlar Yasası’nın yanı sıra; Karayolları Trafik Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümlerinin uygulandığına dikkat çekildi.

“DOĞAL STATÜ”

Tüm bu mevzuatın Yargıtay’ın söz konusu uyuşmazlıklara bakan 10. Dairesi başkan ve üyelerine “hakem” statüsü tanıdığı kaydedildi. Tüm bu açıklamalar ışığında, Sigorta Tahkim Komisyonu hakem listesine Yargıtay 10. Hukuk Dairesi başkanı ve üyelerinin doğal olarak ekleneceği dile getirildi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi olan YSK Başkanı Ahmet Yener’in de bu kapsamda; “talebi olmaksızın doğal olarak” hakem statüsü elde edeceği bildirildi. Yener’in hakem statüsü elde etmesine dair sürecin ise 2,5 yıl önce yani YSK başkanı seçilmeden çok önce başladığı da kaydedildi.