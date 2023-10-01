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        Haberler Gündem Yozgat'ta şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

        Yozgat'ta şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

        Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir konağın bahçesinin istinat duvarı çöktü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:09
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        Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
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        Yozgat’ta iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezi Köseoğlu Mahallesi’nde Yozgat Belediyesi’ne ait olan Tuzkaya Mahalle Konağı’nın istinat duvarı sağanak yağış sonrası çöktü.

        İl genelinde bugün de kuvvetli yağışın devam edeceği, yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        #Yozgat
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