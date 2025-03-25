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        Haberler Yaşam Yozgat'ta hastalanan buzağı otomobille veterinere taşındı

        Yozgat'ta hastalanan buzağı otomobille veterinere taşındı

        Yozgat'ta bir besici, hastalanan buzağısını otomobiliyle veterinere taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:21
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        Hastalanan buzağı otomobille veterinere taşındı
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        Merkeze bağlı Haydarbeyli köyünde besicilikle uğraşan Hacı Uğurlu, hastalanan 1 aylık buzağısını otomobilin bagajına koyarak 55 kilometre uzaklıkta bulunan veterinere götürdü.

        Buzağıya aracın bagajında ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Ferhat İpek, hayvanın ishale bağlı su kaybı yaşadığı için güçsüz düştüğünü belirledi.

        Daha sonra buzağıya otomobilde iğne yapıp serum takan İpek, hayvandaki sıvı dengesini elektrolitlerle sağladığını söyledi.

        İpek, Yozgat'ta buzağı doğumlarının başladığını belirterek, bu dönemde viral hastalıkların çabuk yayıldığını dile getirdi.

        Besici Hacı Uğurlu ise ishal ve halsizlik şikayetiyle buzağıyı aracıyla veterinere getirip tedavi ettirdiğini kaydetti.​​​​​​​

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        #buzağı
        #Yozgat
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