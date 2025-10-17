Yozgat'ta direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Yozgat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 17.10.2025 - 04:33 Güncelleme: 17.10.2025 - 04:33
Yozgat'ta A.G. (36) yönetimindeki otomobil, Yozgat-Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
