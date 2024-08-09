Yozgat'ın Roma Hamamı, çevre düzenlemesinin ardından ziyarete açıldı

Hamamın çevre düzenlemesi ve aydınlatmasının tamamlandığını belirten Özkan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda arkadaşlarımızın çalışmalarıyla hamamda hem restorasyon çalışmalarını ve saha düzenlemesini hem ışıklandırma çalışmalarını hem de havuza su verme işlemini yapmış bulunuyoruz. Ziyaretçilerimiz hamamı ziyaret edebiliyor. Oradaki tarihi görseli hem gündüz hem de gece görme imkanı bulabiliyor. Burada en önemli husus da havuza su verilmesidir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.