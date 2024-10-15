YouTube Shorts süre sınırı uzatıldı

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YouTube platformuna yedirilen Shorts özelliği ile ilgili beklenen gelişme en sonunda yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde maksimum 60 saniye ile sınırlı olan YouTube Shorts, yeni dönemde 180 saniyeye kadar çıkabilecek.

YOUTUBE SHORTS, TRENDİ YENİDEN BELİRLEMEYİ HEDEFLİYOR

Tüm dünyada Vine ile başlayan, Snapchat, Instagram ve TikTok ile devam eden kısa video trendi artık bir başka boyuta taşınmış durumda. Geçtiğimiz yıllarda bu akıma sessiz kalmayarak platformuna Shorts olarak entegre eden YouTube, kısa sürede farklı bir radikal karar alarak Shorts süresini 3 dakikaya çıkardı.