YouTube Premium kullanıcıların huzuruna sunuldu. Heyecanla beklenen YouTube Premium uygulaması mağazalarda yerini aldı. Eğer sizde YouTube Premium kullanmak istemeniz için nedenler...

Önceden YouTube Red olarak bilinen YouTube Premium, YouTube ve yeni YouTube Music uygulamasındaki birçok özelliğin yanı sıra tüm YouTube Originals dizi ve filmlerine erişim sunar.

YOUTUBE PREMİUM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

YouTube Premium ile müzik keyfini bir de böyle yaşayın. YouTube bu sefer bomba bir uygulama ile geldi. İşte YouTube Premium'da yer alan özellikler...

• Reklamsız videolar: Milyonlarca videoyu reklamsız izleyin

• İnternet bağlantısı olmadan izlemek için video indirme: Videoları ve oynatma listelerini mobil cihazlara kaydederek internet bağlantısı olmadan oynatın

• Arka planda oynatma: Diğer uygulamaları kullanırken veya ekranınız kapalıyken video oynatmaya devam edin

YouTube Music

• Yeni ve geliştirilmiş YouTube Music uygulamasıyla müzik dünyasını kolayca keşfedin

• Reklamsız müzik: Milyonlarca şarkıyı reklamsız dinleyin

• İnternet bağlantısı olmadan dinlemek için müzik indirme: Müzikleri ve oynatma listelerini YouTube Music uygulaması üzerinden kaydederek internet bağlantısı olmadan dinleyin

• Arka planda oynatma: Diğer uygulamaları kullanırken veya ekranınız kapalıyken müzik çalmaya devam edin

YouTube Originals

• En sevdiğiniz yıldızların orijinal filmleri ve dizileri

YouTube Kids

• YouTube Kids uygulamasında reklamsız ve internet bağlantısı olmadan oynatma

YouTube Gaming

• YouTube Gaming uygulamasında reklamsız, internet bağlantısı olmadan ve arka planda oynatma

Google Play Müzik

İnternet bağlantısı olmadan 30 güne kadar izleyip dinleyebileceğiniz müzik ve videoları mobil cihazınıza indirebilirsiniz.

Arka planda oynatma, müzik ve videoların diğer uygulamaları açtığınızda veya mobil cihazınızın ekranını kapattığınızda bile arka planda oynatılmaya devam etmesini sağlar.

YouTube Originals nedir?

YouTube'un orijinal dizi ve filmleri arasında, ödüllü aktörlerin yer aldığı dram filmlerinden en sevilen YouTube içerik üreticilerinin oynadığı komedilere ve dünya çapında başarı kazanan sanatçıların yer aldığı belgesellere kadar her türlü içerik bulunur. YouTube Premium ile YouTube Originals içeriklerine erişebilir ve bunları dilediğiniz cihazdan izleyebilirsiniz.

YOUTUBE PREMİUM ÜCRETİ NE KADAR?

YouTube Premium ÜCRETİ 3 aylık ücretsiz deneme süresi, diğer aylar ise ₺16,99/ay

Üyeliğimi nasıl iptal edebilirim?

Ücretli Üyelik sayfasını ziyaret ederek üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Bu işlem sonucunda hesabınız ücretsiz YouTube üyeliğine döndürülür. Daha sonra dilediğiniz zaman YouTube Premium deneyimine yeniden katılabilirsiniz.