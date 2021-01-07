YouTube en çok dinlenen şarkıcıları açıkladı - Magazin haberleri

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2020 YouTube Türkiye şampiyonları belli oldu. YouTube, arabesk ve pop dalında 2020’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcıları açıkladı. İşte o liste;

1. İbrahim Tatlıses (800M)

2. Müslüm Gürses (730M)

3. Sezen Aksu (699M)

4. Mustafa Ceceli (672M)

5. Zeynep Bastık (671M)

6. Bilal Sonses (671M)

SPOTIFY'IN 'EN'LERİ

Spotify, geçtiğimiz ay dünya genelinde ve Türkiye’de toplam 320 milyon insanın audio dünyasında neler dinlediğini ve keşfettiğini ortaya koyan yılın en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, çalma listesi ve podcast’lerini açıklamıştı.

Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı üste üste üçüncü kez Ezhel olmuştu.

Öte yandan Spotify, koronavirüsü salgını nedeniyle karantinada olan insanların, yeni podcast’lere yöneldiğini açıklamıştı.

Verilere göre, ebevenyler, çocuklarının uyumalarına yardımcı olacak müzikleri daha fazla dinlemeye başlamıştı. Listelere en çok 'chill' tarzında müzikler eklenmişti. Online konserler ise, konseri veren sanatçıya yönelik ilgiyi artırmıştı.