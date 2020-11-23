"Onu sık sık Marco Reus ve Mats Hummels'le birlikte görüyorum. Sürekli olarak tavsiyelerde bulunuyorlar. Roman Burki ve Marwin Hitz de öyle. Rakip kalecileri nasıl baskı altına alabileceğini, ters ayakta yakalayabileceğini söylüyorlar. Herkes inanılmaz derecede özverili ve yardımsever. Ama bu sadece onunla ilgili değil, tüm genç futbolcular aynı durumda"