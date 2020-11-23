Borussia Dortmund bu hafta Hertha Berlin'i 5-2 mağlup ederken Erling Haaland 4 gol atsana haftanın olayı Youssoufa Moukoko'nun kırdığı rekordu. 12 yaşından bu yana alt yaş kategorilerine damga vuran genç futbolcu 16 yaşında oyuna girerek Bundesliga tarihinin en genç futbolcusu oldu ve Nuri Şahin'in rekorunu kırdı.
"Yangına körükle gitmeyeceğiz" diyordu Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc maç öncesinde yaptığı açıklamada. Ancak bu konunun konuşulmasının önüne geçmesi artık zor görünüyor. Almanya'da bir futbolcunun genç yaşta sahaya çıkması her ne kadar kanıksansa da Moukoko'nunki kadar heyecanlı bir bekleyişe hemen hemen hiç şahit olmadık.
17 yaş altındaki ilk maçıma 12 yaşında çıkan ve henüz ilk karşılaşmada rakip fileleri iki kez havalandıran Moukoko bu ve 19 yaş altı kategorisinde 88 maça çıktı, 141 gol attı. Toy savunma oyuncularıyla eşleşmesinden doğan avantajlar, A Takım seviyesi için bir şey ifade etmese de oyuncunun potansiyeli açısından bir işaret olabilir.
"Oyuncuların gelişmek için bir alan bulması gerekir" diyor Dortmund'un genç koordinatörü Lars Ricken, Athletic'e. "Kulübümüzde herkes olabileceğinin en iyisi olmalı"
Moukoko bu yaz A Takıma çıktı ancak Bundesliga'nın kuralları gereği bu haftaya kadar forma giyemedi. Sarı-siyahlı kulüpte yine de hazır olduğuna kimsenin şüphesi bulunmasa da birkaç problem de yaşı itibariyle bulunuyor. Lucien Favre'in asistanı Otto Addo, Moukoko'nun A Takım antrenman sistemine alışmakta ufak sorunlar yaşadığını belirtiyor.
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