19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA'nın haberine göre; Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden usta yönetmenin cenazesi, Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bandırma'ya götürüldü.
Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat'ın taziyeleri kabul ettiği törene, ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok ünlü isim de katıldı.
Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden biri olan Başaran, vasiyeti üzerine yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Bandırma’da toprağa verilecek.
Törende basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Meriç Başaran, ağabeyinin hiç kanser tedavisi olmadığını söyleyerek, şunları aktardı:
"(Ağabeyim) Kanserden vefat etmedi. Kanserden ölmek ayıp bir şey değil. Bunun altını neden çizerek söylüyorum? Birçok kanser hastamız var. İzleyen, ameliyat bekleyen çaresiz hasta var, onlara moralsizlik olmaması açısından. Ağabeyime yumuşak doku kanseri teşhisi kondu, evet ama enfeksiyon tedavisi ve akciğerlerde zatürre için tedaviye başlandı. Hiç kanser tedavisi görmedi. Çok güzel gitti."
Pelin Onat ise "Nasılsın dayı derdim. 'Çiçek' derdi. Çiçek gibi gitti Tunç Başaran." ifadesini kullandı.
Yönetmen Feyzi Tuna, Başaran ile 58 yıllık arkadaş olduğunu aktararak, "Ölümü hiç yakıştıramadığım bir insandı. Ama çekmeden gitmiş olması tesellimiz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.
Yönetmen ve oyuncu Müjdat Gezen ise Başaran'ın eski dostu olduğunu ve uzun yıllardır tanıdığını ifade ederek, "Biz Fatih'te Hırka-i Şerif'te otururduk Tunç ağabeyle. Meriç de Akdeniz caddesinde otururdu. 75 seneyi geçmiştir yani o kadar eski dostluğumuz var." ifadelerine yer verdi.
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