Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası- Magazin haberleri

        Yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası

        Yaprak Civan isimli bir kadın, Selim Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken, ünlü yönetmen tarafından fiziksel tacize uğradığını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 19:43 Güncelleme: 26.08.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yönetmen Evci hakkında taciz iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birçok oyuncu hakkında taciz iddiaları gündemdeyken, bu kez de yönetmen Selim Evci ile ilgili istismar iddiası ortaya atıldı. Yaprak Civan isimli bir kadın, Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken, ünlü yönetmen tarafından fiziksel tacize uğradığını iddia etti.

        İddia sonrasında Akbank Sanat, Selim Evci ile olan iş ilişkisini sonlandırdı. Yapılan açıklamada; Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22'nci edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir. Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

        REKLAM

        Yaprak Civan'ın iddialarının ardından dijital yayın platformu MUBI de konuyla ilgili adım attı. Platform, yönetmen Selim Evci'ye ait 'İki Çizgi' filmini yayından kaldırdığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci'nin 'İki Çizgi' filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız 'Savrulan Zaman'ı ise programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz

        "Yaşadığım durumun şokundayım"
        Haberi Görüntüle
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selim Evci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Habertürk Anasayfa