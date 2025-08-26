Birçok oyuncu hakkında taciz iddiaları gündemdeyken, bu kez de yönetmen Selim Evci ile ilgili istismar iddiası ortaya atıldı. Yaprak Civan isimli bir kadın, Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken, ünlü yönetmen tarafından fiziksel tacize uğradığını iddia etti.

İddia sonrasında Akbank Sanat, Selim Evci ile olan iş ilişkisini sonlandırdı. Yapılan açıklamada; Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22'nci edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir. Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

Yaprak Civan'ın iddialarının ardından dijital yayın platformu MUBI de konuyla ilgili adım attı. Platform, yönetmen Selim Evci'ye ait 'İki Çizgi' filmini yayından kaldırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci'nin 'İki Çizgi' filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız 'Savrulan Zaman'ı ise programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz