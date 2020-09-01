Yön bulma yöntemleri

Macerayı ve doğayı sevenler, yön konusunda iyi değillerse, kaybolma ihtimali de yüksek demektir. Bu macera ruhuna, biraz da yön bulma bilgisini eklemek, yapılacak doğa gezilerinde oldukça işimize yarayan bir bilgidir. Çok zor olmayan bu bilgiler, kaybolmamızı engelleyeceği gibi, gidilecek yerleri daha kolay tayin etmemizi sağlar. Yapılan bir araştırma, ormanda dolaşan birinin, belli bir süre sonra yön duygusunu kaybettiği yönündedir. Yön bulmak için şu işaretleri kullanabiliriz;
Pusula Yöntemi
Yön bulmak için en iyi araç pusuladır. Pusulada bulunan N harfi Kuzey, S harfi Güney, E harfi Doğu, W harfiyse Batı olarak adlandırılmıştır. Pusulada bulunan renkli ibre her zaman kuzey yönünü işaret eder. Pusula kullanırken dikkat edilmesi gereken husus, yakınında mıknatıs bulundurmamaktır. Mıknatıs pusulanın yanlış yönü göstermesine neden olur.
Çubuk Yöntemi
Çubuk yöntemi ile de yönümüzü belirlememiz oldukça kolaydır. Bunun için 1 metre uzunluğunda bir çubuğu, öğle güneşi olduğunda yere diktiğimizde, kısa olan gölge Kuzey Yönünü göstermektedir. Zıt gölgesi ise Güney yönünü işaret eder. Bu işlem güneş tepedeyken yapıldığından dolayı, o vakitleri beklemeden de yönünüzü belirleyebilirsiniz. Çubuğun ilk gölgesinin ilk yeri işaretlenir. Vakit ilerledikçe bu gölgenin yeri değişecektir. Değişen gölge yeri tekrar işaretlenir. İlk işaretlenen noktaya sol ayak, ikinci gölge yerine de sağ ayak konulur. Yüzün dönüldüğü kısım Kuzey yönüdür.
Cami ve Kiliseye Bakarak Yön Bulma Yöntemi
Camideki mihrabın karşısında bulunan kapı Kuzey yönündedir. Ayrıca Şerefe’ ye açılan üst kapılarda Güney yönündedir. Kilise yardımıyla da yön tayini yapılabilir. Kiliselerde bulunan çan, her zaman kilisenin batısında bulunur. Buna göre diğer kutuplar hesaplanabilir.
Karınca Yuvasına Bakarak Yön Bulma Yöntemi
Karıncalarını yuva ağıları her zaman Güney yönüne bakar. Buna göre diğer yönleri hesaplamak daha kolaydır.
Mezar Taşına Bakarak Yön Bulma Yöntemi
Müslüman mezarlarının baş kısmı Batı, ayakları ise Doğu yönündedir. Hristiyan mezarlarında baş taraf Güney yönünü işaret eder.
Ağaç ve Taşlardaki Yosunlardan Yararlanarak Yön Bulma Yöntemi
Ağaçların ve taşların üzerindeki yosunlar, her zaman Kuzey yönünde oluşur.
Kutup Yıldızı ile Yön Bulma Yöntemi
Kutup yıldızı Kuzey yönünü gösterdiğinden dolayı, diğer yönler hesaplanarak bulunabilir.
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