Yollardaki araçlar yaşlanıyor

Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10.1 artarak 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 17.1 azalarak 35 bin 585 adet oldu.

Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109.2 arttı ve 137 bin 173 adede yükseldi.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41.2'sini otomobil, yüzde 37.2'sini motosiklet, yüzde 12.2'sini kamyonet, yüzde 6.4'ünü traktör, yüzde 2.1'ini kamyon, yüzde 0.5'ini minibüs, yüzde 0.3'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 264.2, otomobilde yüzde 91.2, minibüste yüzde 84, kamyonette yüzde 43.2, traktörde yüzde 26.3, otobüste yüzde 24.3, kamyonda yüzde 16.9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 19.7 azaldı.

YOLLARDAKİ ARAÇ SAYISI 26.5 MİLYON

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 26 milyon 482 bin 847 oldu.



Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53.9'unu otomobil, yüzde 16.2'sini kamyonet, yüzde 15.6'sını motosiklet, yüzde 7.9'unu traktör, yüzde 3.5'ini kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.