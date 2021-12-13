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İşletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştirmeye yönelik faaliyetler yürüten lojistik girişimi Yolda.com, köprü yatırım turunu 5 milyon dolar ile kapattığını duyurdu.

Yatırım turuna, girişimin mevcut yatırımcıları Speedinvest, Collective Spark ve melek yatırımcıların katıldığı aktarılırken, girişimin bir buçuk yılda aldığı toplam yatırım tutarının ise 8 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Yeni yatırıma ilişkin konuşan Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan, "Yeni yatırım ile kendimize güçlü bir ajanda hazırladık. Almanya pazarında faaliyete başlama, sınır ötesi ticaret hacmini genişletme, teknik ekibimizi büyütme ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanacağız" dedi.

Yurt içi dağıtım hizmetine Aralık 2020’de Türkiye ithalat ve ihracat taşımalarını da eklediklerini aktaran Özkan, özellikle Almanya’ya çok iyi fiyatlara ve hızlı teslimat yapmaya başladıklarını vurguladı.

Yeni yatırım ile Yolda.com’un yeni pazarlarda olacağının altını çizen Özkan, 2022 yılının ilk çeyreğinde LTL/Parsiyel ve Spot taşımacılık çözümlerini yurt dışına açacaklarını ve ilk adreslerinin Almanya olduğunu belirtti.