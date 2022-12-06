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Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadına taciz 

İstanbul'da yolda yürüyen bir kadın, kendisini takip eden bir zanlının saldırısına uğradı. Saldırgan, bir kişinin durumu fark edip aracını durdurması üzerine bölgeden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ise zanlıyı kısa sürede yakaladı

Giriş: 06.12.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç saldırı! -Güncel haberler
Yolda yürüyen kadına iğrenç saldırı!
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DHA

Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden G.T. polis ekiplerince yakalandı. G.T.'nin kadını taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, ilçede 2 Aralık'ta saat 21.20'de bir kişi, yolda yürüyen kadını takip etmeye başladı. Bir süre kadını takip eden şüpheli sonra arkasından koşarak, kadını taciz etti.

ARAÇ DURUNCA KAÇTI

Şüpheli kadını yol kenarına doğru sürüklemek isterken yoldan geçen bir otomobil durumu fark etti ve durdu. Otomobilin durması üzerine şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi.

Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. G.T. polis ekiplerince yakalandı. Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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