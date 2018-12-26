26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya- Afyonkarahisar ve Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolunda etkili kar ve tipi dolayısıyla yolda kalan vatandaşlara Sandıklı Belediye ekipleri sıcak çorba ikram etti. AA'nın haberine göre; ilçede konaklamak isteyen vatandaşlar için de Hüdai Kaplıcalarında bulunan boş apart dairelerden yer verildi.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde kara yolları ekipleri tarafından küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Sandıklı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından da kepçelerle yol açma çalışmaları yapılan ilçede kalan ağır tonajlı kamyon ve tır sürücüleri Sandıklı Zabıta ekiplerince yapılan anonsla Sandıklı Otogar kavşağına kurulan ikram çadırına davet edildi.
Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, şunları söyledi:
"Sandıklı Belediyesi tarafından yolda kalan vatandaşlarımız için çorba ikramı yapıyoruz. Malumunuz Afyonkarahisar-Antalya yolu trafiğe kapalı. Otogar kavşağındayız. Tırlar, kamyonlar ve diğer araçlar yol kapalı olduğu için gidemiyor. Burada kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyoruz. Ayrıca konaklama ihtiyacı olanları da bünyemizde bulunan Hüdai İşletme Müdürlüğümüze gönderiyoruz. Konaklama ihtiyaçlarını da bu şekilde gideriyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kış gününde biz yol açılıncaya kadar sabaha kadar burada olacağız."
İKİ TIR'IN MAKAS ATTIĞI YOL TRAFİĞE KAPANDI
Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı şiddetini arttıran kar yağışı sonrası Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde iki TIR'ın makas atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı.
Yoğun kar yağışı ve tipinin devam ettiği bölgede 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Bolvadin-Emirdağ yolunun 20. kilometresi Kapaklı mevkiinde aşırı kar ve buzlanma nedeniyle iki TIR'ın makas atması sonucu yolun tamamen trafiğe kapandığı bildirilirken Jandarma Trafik ekiplerinin yolda sıkı güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.
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