Malatya'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 kilo 40 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, bavula saklanmış 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler bavul sahibi olan ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.