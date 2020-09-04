Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! Yaralılar var!

AA

Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden Hacı Mehmet Uyuşmaz idaresindeki yolcu otobüsü bu sabah, Adana-Aksaray karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, İbrahim Çetinkaya'nın (43) kullandığı kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre kazada, sürücü Çetinkaya ile kamyondaki Ömer Çetinkaya (18),otobüsteki yolculardan Alirıza Kurnaz (18) ve Ahmet Ayıkgöz (64) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KENDİMİ KORİDORDA BULDUM"

Yolcu otobüsü muavini Adil Ceylan, gazetecilere, şoförün yanındaki koltukta uyuduğunu ve büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Güm sesiyle uyandığını anlatan Ceylan, "Bir anda kendimi koridorda buldum. Dizimi vurmuşum. Hemen polis ve sağlık ekipleri geldi. 29 yolcumuz vardı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a gidiyorduk" diye konuştu.