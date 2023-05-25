Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Konya'da yolcu otobüsü temizlik kamyonuna çarptı: Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 15 kişi yaralandı

Giriş: 25.05.2023 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var
AA

Konya'nın Seydişehir ilçesi, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Halil İbrahim Çizmeci idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan Karayolları'na ait Ahmet Ecevit yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada otobüs şoförü Çizmeci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü Ahmet Ecevit ve aynı araçta bulunan Ümmet Şahin ile otobüste bulunan İrem Ece Güler, Ömer Yavuzer, Gülşen İkbal Duran, Hüseyin Özcan, Mustafa Cengiz, Saliha Altınok, Helimcan Topuz, Selahattin Şahin, Aniş Yılmaz, Osman Sefa Özdemir, Muhammet Memişbey, Engin Söver ve Halil Cabacı yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ecevit ve Aniş Yılmaz'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
45 saat sonra kayalıklarda bulundu
45 saat sonra kayalıklarda bulundu
Dağa mantara gitti, haber yok
Dağa mantara gitti, haber yok
Aile şüphelendi, polis zehir evlerini ortaya çıkardı
Aile şüphelendi, polis zehir evlerini ortaya çıkardı
Kargo firmasına silah baskını
Kargo firmasına silah baskını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.