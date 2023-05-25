Konya'nın Seydişehir ilçesi, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Halil İbrahim Çizmeci idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan Karayolları'na ait Ahmet Ecevit yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada otobüs şoförü Çizmeci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü Ahmet Ecevit ve aynı araçta bulunan Ümmet Şahin ile otobüste bulunan İrem Ece Güler, Ömer Yavuzer, Gülşen İkbal Duran, Hüseyin Özcan, Mustafa Cengiz, Saliha Altınok, Helimcan Topuz, Selahattin Şahin, Aniş Yılmaz, Osman Sefa Özdemir, Muhammet Memişbey, Engin Söver ve Halil Cabacı yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Ecevit ve Aniş Yılmaz'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.