Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
Hakkari'de, yoğun yağış olan bölgede yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yakıt tankerinin şoförü Ramazan Güven hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Hakkari'de feci kaza, saat 09.30 sıralarında Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş mevkiinde meydana geldi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Havanın yağışlı olduğu bölgede Yüksekova yönünden Van'a doğru giden yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı.
TANKERİN ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre tanker şoförü Ramazan Güven hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.