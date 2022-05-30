Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

AA

Ankara kent merkezinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan ve sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 06 J 1211 plakalı yolcu minibüsü Genelkurmay Kavşağında, 06 CGT 751 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsin şoförü ve 18 yolcu ile otomobilin şoförü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince sağlık ekiplerince yapıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüste sıkışan sürücü, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerindeki diğer yaralılar da ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama meydana geldi.Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.