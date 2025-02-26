Yolcu için güzergahı değiştirdi

Adıyaman'da halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Atatürk Bulvarı ile kent merkezi arasında çalışan otobüse binen Fatma Üder (55), araç seyir halindeyken fenalaştı.

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Araçtaki bir sağlık çalışanı ile diğer yolcular, rahatsızlanan kadına yardım etmeye çalıştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Hakan Bozkurt, yolcuları durakta indirip güzergahını değiştirerek Üderi kentteki özel bir hastaneye götürdü.

Hakan Bozkurt, gazetecilere, yolcunun rahatsızlandığını fark edince hemen güzergahını değiştirdiğini söyledi.

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"HER İNSAN GİBİ BEN DE GÖREVİMİ YAPTIM"

Yolcuyu alarak kentteki özel bir hastaneye götürdüğünü aktaran Bozkurt, "Otobüsle seyir halindeyken bir yolcunun fenalaştığını söylediler, hemen kapıları açtım, hava almasını sağladım. Daha sonra durakta yolcuları indirdim, amirime bilgi verdim. O da hemen hastaneye götürmemi söyledi. Yolculardan biri sağlıkçıydı. Müdahale etti, kalp krizi geçirdiğini söyledi. Hemen hastaneye götürdük. Her insan gibi ben de görevimi yaptım." diye konuştu.

Öte yandan olay anı otobüsün güvenlik kamerasınca görüntülendi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.