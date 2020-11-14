Yol yapım çalışmasında bulundu...

AA

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğada bulunan yavru sincaplar koruma altına alındı.

AA'nın haberine göre tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Nazımiye ilçesinde, bir vatandaş ormanlık alanda yol yapım çalışması sırasında 3 sincap yavrusu buldu.

Sincapları kesilen ağacın kavuğundan çıkararak koruma altına alan kişi, daha sonra bu hayvanları Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Sevimlilikleriyle ilgi odağa olan sincaplar, DKMP görevlileri tarafından palamut, buğday ve fındıkla özenle besleniliyor.

Yavrular, tabiatta hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.