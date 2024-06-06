İddiaya göre bir otomobil sürücüsü siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü ile tartışmaya başladı.

DİĞER SÜRÜCÜLER KAYDETTİ

Otomobil sürücüsü aracı ile ambulansın önünü kesmeye çalışarak arkadan gelen bir ambulansın da yolunu kapattı.