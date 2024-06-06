Bağcılar'da ambulansa yol vermeyip önünü kesen sürücü kamerada!
İstanbul'da trafikte kaydedilen dehşet anlarına inanılmaz bir olay eklendi. Bağcılar'da Basın Ekspres Yolu'nda bir sürücü, siren çalarak ilerleyen bir ambulansı önce sıkıştırdı, ardından da ambulansın önünü kesti. O anlar da saniye saniye kaydedildi
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Bağcılar'da siren çalarak ilerleyen ambulansı sıkıştıran otomobil sürücüsünün aracından inerek sağlık çalışanlarıyla tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikameti Güneşli yol ayrımında dün öğlen saatlerinde meydana geldi.
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İddiaya göre bir otomobil sürücüsü siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü ile tartışmaya başladı.
DİĞER SÜRÜCÜLER KAYDETTİ
Otomobil sürücüsü aracı ile ambulansın önünü kesmeye çalışarak arkadan gelen bir ambulansın da yolunu kapattı.
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Trafikte ilerleyenleri tehlikeye atan sürücü daha sonra ambulansın önünü kesti. Araçlarından inen taraflar, bir süre yolda tartıştı. Tartışma araya trafikteki diğer sürücülerin de girmesiyle son buldu. Yaşananları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
HER İKİ SÜRÜCÜYE DE CEZA KESİLDİ
Öte yandan ambulansa yol vermeyip şoförüyle tartışan sürücü ile zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan ambulans şöförüne ceza kesildi.
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AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda ilerleyen bir sürücünün ambulansa yol vermediği ve aracını durdurarak ambulans şoförüyle tartıştığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
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Ekipler, olaya ilişkin trafik akışında yoğunluk olmamasına rağmen ambulans sürücüsünün de zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanarak emniyet şeridini ihlal ettiğini belirledi. Polis, plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri araç sürücüsü F.S.Ş. ile ambulans şoförü İ.S'yi yakaladı.
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Ambulans sürücüsü İ.S'ye ise “zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak”, “emniyet şeridini kullanmak" ve “muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak” maddelerinden 15 bin 6 lira ceza kesildi.
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