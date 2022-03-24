Yol kenarına tuzaklanmış EYP bulundu

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Oğul-3 operasyonu kapsamında 24 Mart 2022 günü ilimiz Merkez Oğul köyü yolu kenarına döşenmiş 2 adet uzaktan komutalı EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği tespit edilmiştir" denildi.

İHA'da yer alan habere göre açıklamaya şöyle devam edildi: "Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir."