İstanbul'un Pendik İlçesi, Güzelyalı Mahallesi'ndeki Bağdat Caddesi üzerinde, dün akşam saat 20.30 sıralarında iki sürücü yol verme sebebiyle kavga etti. Kavganın büyümesiyle silahına davranan E.A., tartıştığı Turgay E.'nin aracına doğru birkaç el ateş etti. Turgay E., bacağından yaralanırken, silahlı E.A. ve arkadaşı arabaya binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre, silahtan çıkan kurşunlar, vurulan adamın aracına ve çevredeki bir pastaneye isabet etti. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis her yerde E.A. ile arkadaşını arıyor.

"KARŞI TARAF DİREK ATEŞ EDİYOR"

Bacağından vurulan Turgay E.'nin akrabası olayla ilgili olarak; "Biz kafede oturuyorduk. Mağdur olan amcamın çocuğu. Bizi bir saat önce aradı ve ayağından vurulduğunu söyledi. Olay, iki aracın yol verme kavgası nedeniyle yaşanıyor. Amca oğlu araçtan iniyor, karşı taraf da direkt ateş ediyor. 2-3 el ateş ediyor biri pastanenin olduğu yere, biri arabaya, biri de amca oğlunun ayağına geliyor" dedi.