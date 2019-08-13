Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlar yavaş yavaş dönüş yoluna koyuldular. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'ya doğru trafik durumu merak ediliyor. Trafik yoğun mu, yol durumu nasıl? Haberturk.com'un canlı yol durumu haritası ile trafik durumunu anlık olarak görebilirsiniz.

CANLI YOL DURUMU - TRAFİK DURUMU

HABERTURK.COM, canlı yol haritası ile sizlere gidebileceğiniz en kolay güzergahları ve yol durumunu sunuyor. İstanbul ve diğer illerin yol durumları, trafiğin yoğun olduğu yerleri HABERTURK.COM farkı ile takip edebilirsiniz.

YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

KARA YOLLARINDA SON DURUM

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arasında bulunan bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun Çorlu Emlak Konutları kavşağındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Edirne yönünde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16 kilometreleri arasındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından sağlanıyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 33-35 kilometreleri arasındaki üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül'e kadar bölünmüş yolun her iki yönünde yol trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14 kilometreleri arasındaki üst yapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Sivas yolunun 34-35 kilometrelerindeki köprü ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden ve tek şeritten izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 20-24 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.