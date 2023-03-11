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Yokuştan çıkarken dengesini kaybederek düşen kişi öldü

Düzce´de, yokuştan çıkarken dengesini kaybederek çalılık alana düşen 70 yaşındaki İsmail Bircan hayatını kaybetti

Giriş: 11.03.2023 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
Yokuştan çıkarken dengesini kaybederek düşen kişi öldü
Dengesini kaybederek düşen kişi öldü
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DHA

Olay, akşam saatlerinde Konuralp Mahallesi Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi.

Akçakoca´nın Subaşı Köyü´nde oturan İsmail Bircan oğlunu görmek için Konuralp Mahallesi´ne geldi. Yokuştan çıkarken dengesini kaybeden İsmail Bircan, yaklaşık 1 metre yükseklikten kaldırım kenarındaki çalıların içerisine düştü.

Bircan'ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bircan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.

Bircan´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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