746 ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 101 bin 96 adayın katılacağını bildirdi.

Ersoy, toplam 15 bin 162 kişinin sınav günü görev yapacağını belirterek, "Sınav güvenliği için 2 bin 249 emniyet mensubu görev yapacak. YÖKDİL/2'ye 267 engelli aday başvuru yaptı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 746 aday bu haktan yararlandı. Sınavda görevli tüm personele kolaylıklar, sınava katılacak adaylara da şimdiden başarılar diliyorum." ifadeleri