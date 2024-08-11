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        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL 2 sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı görüntüle: YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

        YÖKDİL 2 sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüle: YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

        YÖKDİL soru ve cevap anahtarları kitapçığı sınavdan hemen sonra gündeme gelen konu oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bugün saat 10.15'te başlıyor. Sınav sonuçları ise 29 Ağustos'ta açıklanacak. Peki YÖKDİL soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2024 YÖKDİL /2 sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:17
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        • 1

          YÖKDİL soruları ve cevapları araştırılıyor. Sınav sonrası ÖSYM YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının ilk olarak yüzde 10’u yayınlanması bekleniyor. Yabancı dil puanı almak için YÖKDİL sorularını cevaplayan adaylar, sınavın ardından soru ve cevap anahtarı için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. İşte YÖKDİL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı

        • 2

          YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

          2024-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları henüz yayınlanmadı.

          11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılması bekleniyor.

          Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

          YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

          ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

        • 3

          746 ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU

          Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 101 bin 96 adayın katılacağını bildirdi.

          Ersoy, toplam 15 bin 162 kişinin sınav günü görev yapacağını belirterek, "Sınav güvenliği için 2 bin 249 emniyet mensubu görev yapacak. YÖKDİL/2'ye 267 engelli aday başvuru yaptı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 746 aday bu haktan yararlandı. Sınavda görevli tüm personele kolaylıklar, sınava katılacak adaylara da şimdiden başarılar diliyorum." ifadeleri

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