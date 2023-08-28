YÖKDİL OTURUMU KAÇ DAKİKA?

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.